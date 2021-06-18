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    Maskeler ne zaman kalkacak? Son dakika açıklama geldi! Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Açık alanda...

    ? Sorusu hemen hemen her gün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Türkiye aşılama sürecini hızlandırdı ve bu süreçte dünyadaki en yüksek sayıya ulaşmayı başardı. Bu gelişmelerle birlikte herkesin aklında tek bir soru oluştu. O da '?' sorusu oldu. Aşılama sürecinin başarıyla ilerlemesinin ardından gözler maskesiz hayata geçeceğimiz tarihe çevrildi. İşte maske takma zorunluluğu hakkında son durum...

    takvim.com.tr
    Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Açıklama geldi!

    Türkiye aşılama sürecini hızlandırdı ve bu süreçte dünyadaki en yüksek sayıya ulaşmayı başardı. Bu gelişmelerle birlikte herkesin aklında tek bir soru oluştu. O da ' Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?' sorusu oldu. Aşılama sürecinin başarıyla ilerlemesinin ardından gözler maskesiz hayata geçeceğimiz tarihe çevrildi. İşte maske takma zorunluluğu hakkında son durum...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.

    Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.

        Erken dönemde bütün aşıların bulaşıcılığı önlediğinden emin olmadıklarına dikkati çeken Koca, şunları söyledi:

        "BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, BioNTech aşısı için yüzde 90 üzerinde bulaşıcılığı önlediğini söylemişti ama diğer aşılarla ilgili emin değiliz. Yüzde 60-70 aşılama bitmedikçe kişisel tedbirlerin maskeyle devre dışı kalmasını önermiyoruz. Bu eylül sonrası devreye girer. Aşılamayı sağlayarak bu dönemde okulların, üniversiteler dahil olmak üzere normal hayata dönecek şekilde açılmasını hedefliyoruz. Birçok kişi de maske takmaya devam edecek.

        Bu durum, tamamen kişisel bir tercihle söz konusu olacak. Toplumsal bağışıklığın olduğu dönemde maskeyi daha çok enfeksiyonu olanların takması gerektiğini önemsiyoruz. Şimdi 2 metre mesafeyi koruyabilmeniz halinde maske takmanız gerekmez. Bunun nasıl bulaştığını biliyoruz. Herkesin bu çerçevede kişisel tedbirini alması gerekir."
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