Maskeler ne zaman kalkacak? Son dakika açıklama geldi! Maske zorunluluğu ne zaman bitecek? Açık alanda...

Türkiye aşılama sürecini hızlandırdı ve bu süreçte dünyadaki en yüksek sayıya ulaşmayı başardı. Bu gelişmelerle birlikte herkesin aklında tek bir soru oluştu. O da ' Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak?' sorusu oldu. Aşılama sürecinin başarıyla ilerlemesinin ardından gözler maskesiz hayata geçeceğimiz tarihe çevrildi. İşte maske takma zorunluluğu hakkında son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bazı Bilim Kurulu üyelerinin maske takmanın bırakılabileceği tarih olarak ekim ayını işaret etmesine ilişkin değerlendirmesi sorulan Koca, maskenin bırakılması için toplumsal bağışıklığın sağlanması gerektiğini belirtti.
Toplumun en az yüzde 60'ı aşılandığında toplumsal bağışıklığın oluşacağını bildiklerini ifade eden Koca, "Yaygın aşılama yapmadıkça maske takılmamasını önermeyeceğiz. Toplumsal bağışıklık oluştuktan sonra aşı olanların maske takma zorunluluğu söz konusu olmayabilir." değerlendirmesinde bulundu.