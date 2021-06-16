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SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi

Son dakika haberleri.. Tüm dünyanın gözü ABD Başkanı Joe Biden-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde. İki lider İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi oldu. İki liderin görüşmesi dünyada da ilgiyle takip ediliyor. 1000'den fazla gazeteci görüşme için akredite oldu. Uluslararası ajanslar görüşmede her detay fotoğrafladı. İki liderin arası Biden'ın Putin için katil demesiyle oldukça gerilmişti. Zirvenin 4 saat sürmesi ve görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

16.06.2021 15:13 - Son Güncelleme: 16.06.2021 15:28
SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi

İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan göl kıyısındaki "Villa La Grange" adlı malikane, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Polis malikaneyi kordon altına aldı ve sokaklarda zırhlı araçlar dolaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi

Malikanenin bulunduğu parkta ise polisler, bomba arama köpekleriyle devriye geziyor.

SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi

PUTİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Bununla birlikte, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki zirve başladı. Rusya Devlet Başkanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu toplantının verimli geçmesini umuyorum" dedi.

SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi

ZİRVEDE PEK ÇOK KONU ELE ALINACAK
Diğer taraftan, 4-5 saat sürmesi beklenen zirvenin gündeminde çok sayıda tartışma konusu bulunuyor. Casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu konuşulacak.

SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi

Ancak her iki tarafın da zirveden beklentisi düşük. İki lider birlikte yemek yemeyecek, ortak basın toplantısı yapmayacak.