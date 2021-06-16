SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi
Son dakika haberleri.. Tüm dünyanın gözü ABD Başkanı Joe Biden-Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesinde. İki lider İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiği zirve, 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi oldu. İki liderin görüşmesi dünyada da ilgiyle takip ediliyor. 1000'den fazla gazeteci görüşme için akredite oldu. Uluslararası ajanslar görüşmede her detay fotoğrafladı. İki liderin arası Biden'ın Putin için katil demesiyle oldukça gerilmişti. Zirvenin 4 saat sürmesi ve görüşmenin ardından Putin'in TSİ 18.45'te, Biden'ın ise TSİ 20.00'de ayrı ayrı basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
16.06.2021 15:13
- Son Güncelleme: 16.06.2021 15:28