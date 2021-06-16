SON DAKİKA: Tüm dünyanın takip ettiği görüşme! Biden-Putin zirvesi

ZİRVEDE PEK ÇOK KONU ELE ALINACAK

Diğer taraftan, 4-5 saat sürmesi beklenen zirvenin gündeminde çok sayıda tartışma konusu bulunuyor. Casusluktan silah kontrolüne, Ukrayna ve Belarus'tan insan haklarına kadar pek çok konu konuşulacak.

