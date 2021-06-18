Telafide ben de varım başvuru nasıl yapılır? MEB telafide ben de varım öğrenci ve öğretmen başvuru ekranı!

"Telafide Ben de Varım" programı yaz uygulaması kapsamında 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru ve planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il millî eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

"Telafide Ben de Varım" Programı il koordinasyon kurulu; il millî eğitim müdürü başkanlığında, il program koordinatörü olan il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe millî eğitim müdürleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.