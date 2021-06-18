Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.06.2021 10:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.06.2021 10:23
    ABONE OL

    , Covid 19 aşı sonrası yan etkiler için önerilen ?

    Gündemde yoğun bir şekilde , Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. Koronavirüs ile mücadelede aşılama büyük öneme sahip ve ülkemizde tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı takvimine göre aşı sırası gelen vatandaşlar yan etkilerine karşı kullanılabilen ağrı kesiciler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Peki Covid 19 aşı sonrası yan etkiler için önerilen ? İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Parasetamol nedir, ne işe yarar?

    Parasetamol nedir, ne işe yarar? Covid 19 aşı sonrası yan etkiler için önerilen parasetamol içeren ilaçlar hangileri? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Covid 19 aşı yan etkilerinin neler olduğunu merak edenler, bu etkilerden korkanlar için uzmanlar gerekli açıklamaları yapıyor ve ağrılar için parasetamol içeren ilaçların kullanılabileceğini söylüyor. Vatandaşların merak ettiği bu ilaçlara ilişkin bilgileri derledik.

    COVİD 19 AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

    Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

    Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

    PARASETAMOL NEDİR?

    Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistem tarafında hızlıca emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır.

    PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR HANGİLERİ?

    Aferin, Gripin, Calpol, Minoset, Panadol, Excedrin, Tylenol gibi ilaçlar parasetamol içermektedir. Bu ilaçlar baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, adet sancısı, soğuk algınlığı, orta kulak ve sinüzit ağrısı gibi durumlarda tercih edilir.

        YAN ETKİLER İLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

        Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

        • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
        Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

        • Yorgunluk

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.

        • Hafif ateş, titreme

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Baş ağrısı

        Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kas/eklem ağrısı

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kusma, ishal

        Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

        COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Marmara’nın ilk rafting parkuru Orhaneli’de açıldı
        Haberler Güncel Parasetamol nedir, ne işe yarar? Covid 19 aşı sonrası yan etkiler için önerilen parasetamol içeren ilaçlar hangileri?