Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

PARASETAMOL NEDİR?

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir. Parasetamol ağızdan alındığında gastrointestinal sistem tarafında hızlıca emilir. İlaç alındıktan 30-60 dakika sonra maksimum plazma konsantrasyonlarına ulaşır. Parasetamol bütün dokulara hızla dağılır.

PARASETAMOL İÇEREN İLAÇLAR HANGİLERİ?

Aferin, Gripin, Calpol, Minoset, Panadol, Excedrin, Tylenol gibi ilaçlar parasetamol içermektedir. Bu ilaçlar baş ağrısı, kas ve eklem ağrısı, adet sancısı, soğuk algınlığı, orta kulak ve sinüzit ağrısı gibi durumlarda tercih edilir.