Son dakika haberi... Antalya'nın Kepez ilçesi Osman Yüksel Serdengeçti Caddesi'nde bir taşın üzerine 12 yaşındaki bir çocuğun yazdıkları herkesi şoke etmişti.
"Yaşım 12, tecavüz edildim, adım A. hâlâ tecavüz ediliyorum. Lütfen yardım edin" yazısının ardından polis önce kız çocuğuna ardından ise sapığa ulaşmıştı. O sapığın kimliği belli oldu.
Antalya'da, 59 yaşındaki komşusu Hüseyin E.'nin tecavüzüne uğrayan ve bu durumu taşa yazı yazarak anlatan 12 yaşındaki A.K., annesi ile erkek kardeşine devlet sahip çıktı.