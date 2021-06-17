Cuma mesajları sözleri 18 Haziran! En güzel anlamlı dualı Cuma mesajları resimli sözleri!

Her hafta Cum günü en çok araştırılan konulardan birisi Cuma mesajları olmaktadır. 18 Haziran Cuma mesajları da arama motorlarında sorgulanıyor. Dualı, anlamlı, birbirinden güzel Cuma mesajları ve resimli sözleri haberimizde! Sizler için derlediğimiz mesajları ve sözleri sosyal medya üzerinden paylaşabilir veya WhatsApp'tan mesaj olarak gönderebilirsiniz. Bir Cuma geleneği halini alan Cuma mesajlarını haberimizde bulabilir ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. İşte, 18 Haziran Cuma mesajları, sözleri ve resimli mesajları!
18 HAZİRAN CUMA MESAJLARI SÖZLERİ!
Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
"Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl." Amin! Hayırlı Cumalar.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Allah'ım gecemizi sehere; seherimizi secdeye; secdemizi de sana ulaştır. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Amin! Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.
Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.