7 ŞUBAT MİT KRİZİ VE SONRASI

Hedefine MİT ve MİT görevlilerini alan örgütün, yapacağı operasyonel faaliyetle, MİT'in vatandaşın gözündeki itibarını sarsmaya çalışacağı ve aynı zamanda, yürütmeye bağlı bir kurum olduğundan kendince faturayı yürütme organının ödemesi gerektiği algısı yaratacağı aktarılan gerekçeli kararda, tüm gerekli talimatları yurt dışından emniyet ve yargı imamları eliyle yurt içindeki operasyonel örgüt üyelerine Asya Termal toplantısı ile ulaştıran örgütün, emniyet ve yargı içinde bulunan unsurları ile hedefe yöneldiği vurgulandı.

Örgütün, daha önce de benzer sansasyonel soruşturmalarda ve kumpas soruşturmalarında yaptığı ve kendince başarıya ulaşan bir yöntemle aynı soruşturma konusu olayla ilgili hem Ankara'da hem de İstanbul'da soruşturma dosyaları açtığı belirtilen kararda, bir ildeki soruşturmanın akamete uğraması yahut engellenmesi durumunda diğer soruşturma üzerinden hedefe yürümeye devam etme gayesi güdüldüğü ifade edildi.

MİT YÖNETİCİLERİNİN İFADEYE ÇAĞRILMASI

Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra örgütün yargı ayağında bulunan elemanları eski cumhuriyet savcıları Bilal Bayraktar ve Sadrettin Sarıkaya'nın, soruşturmanın baş aktörleri olarak 7 Şubat'ın tüm talimatlarını emrindeki örgüt mensubu kolluğa verdiği ve sözde ifadesine başvurmak amacıyla dönemin MİT Müşteşarı Hakan Fidan ile çalışanlar Afet Güneş ve Emre Taner'i o an itibariyle Beşiktaş'ta bulunan hizmet binasına çağırdıkları kaydedilen kararda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Her ne kadar ilk görünüşte sıradan bir ifade alma işlemi olarak lanse edilmiş ise de bahsi geçen isimlerin Türkiye Cumhuriyeti istihbarat teşkilatının en önemli ve en kritik isimleri olması aslında örgütün bir gövde gösterisine yönelik eylemdir. Burada asıl amaç yürütme organına ve onun başındaki o dönem itibariyle başbakan şu an ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na gözdağı vermektir. Adeta örgüt, 'sırada sen varsın' mesajı vermeye çalışmıştır. Kaldı ki 15 Temmuz darbe kalkışması da örgütün asıl hedefine yönelik son kamikaze eylemidir. Müştekilerin olası bir tutuklanması soruşturmanın o dönem başbakan olan şu an Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine sirayet edecek ve demokratik yollar ile seçimle iş başına gelen hükümetin örgütsel operasyonlar eliyle işlevsiz hale getirilmesi amacı tamamlanmış olacaktı."

ESKİ BALYOZ PLANI SAVCISI HÜSEYİN KAPLAN'IN "GELSELER TUTUKLANACAKLARDI" BEYANI

Örgütün o dönem bunun rutin bir soruşturma olduğu algısını yarattığına dikkati çekilen kararda, eski Balyoz planı davası savcılarından Hüseyin Kaplan'ın mahkemeye verdiği ifadede, "eski savcı Sadrettin Sarıkaya ile görüştüğü, ifadeye gelselerdi üç kişinin tutuklanacağını hatırladığı" beyanında bulunduğu belirtildi.

Sadrettin Sarıkaya isimli kişinin örgüt bağlantıları, firari olarak bir gaybubet evinde yakalanmış olması ve sanık olarak yargılanırken dosyası ayrılan eski MİT görevlisi Aykut Akbulut ile üniversite yıllarından beri süre gelen yakın arkadaşlığına işaret edilen kararda, davadaki sanıklarla ilgili dosyaya sunulan delillere göre, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü içerisinde neredeyse örgüt mensubu olmayan şahısların bulunmadığı, sıradan memurlar düzeyinde bile örgüte ait sohbet grupları ve evler bulunduğu, emniyet yapılanmasında örgüt üyesi olmayan hiçbir üst rütbeli müdür veya komiserin operasyonel birimlerde muhafaza edilmediğine vurgu yapıldı.

"7 Şubat hadisesinin örgütün emir ve talimatları ile yürütülmediğini sıradan bir soruşturma işlemi olduğunu söylemek en basit deyimle saflık olacaktır." ifadesi yer bulan kararda, 7 Şubat'ın aslında 15 Temmuz darbe kalkışmasına giden yolda örgütün bir güç denemesi ve gövde gösterisi mahiyetinde olduğu aktarıldı.

"SANIKLARIN BEYANLARI, MİT'İN ÖRGÜTÜN HİMAYEDARLARINA VERDİĞİ RAHATSIZLIKTAN İBARETTİR"

Söz konusu soruşturmanın, yürütme organına, emrindeki en güvenilir ve en kritik birimi ele geçirme ve ona dokunma yoluyla mesaj verme gayreti olduğu belirtilen kararda, "Sanıkların savunmalarında ısrarla müştekilerin görevlerini kötüye kullanarak suç işledikleri yönündeki beyanları, gerek MİT'in gerekse MİT'in başındaki başkan ve o dönem itibariyle müsteşarın, gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki başarılı operasyonları ile örgütün himayedarlarına verdiği rahatsızlıktan ibarettir." denildi.

Gerekçeli kararda müştekilerin, ifade vermeye davet görüntüsündeki çağrıya icap etmemeleri ve sonrasında MİT kanununda yapılan yasal değişiklik ile MİT mensupları hakkında her türlü soruşturma işleminin başbakanın iznine tabi kılınmasının örgütün emniyet ve yargı içinde barındırdığı unsurlarının önünü kestiği de vurgulandı.