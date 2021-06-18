Seçim yasası değişiyor! İttifakta baraj önerisi masada

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), AK Parti'nin gönderdiği seçim ve siyasi partilerle ilgili taslak düzenlemeyi inceleyerek öneri ve taleplerini ittifak ortağına bildirdi. MHP'nin AK Parti'ye bildirdiği taslakla ilgili öneriler arasında "İttifak içi baraj" önerisi dikkati çekti. AK Parti, seçim ittifakı ile ilgili barajın, "yüzde 10, yüzde 7 ya da 5" olmasına yönelik üç öneride bulunmuştu. Ve MHP'den dönüş geldi.