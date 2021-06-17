İTTİFAKLARA BARAJ YOK

İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor. En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor.