Yeni düzenleme ile kazanan muhtarlara mazbataları ancak seçilme şartlarına bakıldıktan sonra verilecek. Mevcut düzenlemede muhtarlar seçilme kriterlerine bakılmadan seçime giriyor, kazanan muhtar yine seçilme kriterine bakılmadan mazbatasını alabiliyor.
700'ÜN ÜZERİNDE MAHALLEDE SEÇİMLER YENİLENDİ
Ancak bir şikayet olursa şikayet edilen muhtarın seçilme yeterliliği olup olmadığına bakılıyor. Bu nedenle sadece bu sene 700'ün üzerinde mahallede seçimler yenilenmek zorunda kaldı.
Yeni düzenleme ile muhtarlık seçiminin yenilenmesinin önüne geçmek için mazbata aşamasında seçilen isimlerin yeterliliklerine bakılacak. Şartları taşıyanlara mazbata verilecek. Eğer seçilen muhtar şartları taşımıyorsa ikinci en çok oy alan muhtar olacak.