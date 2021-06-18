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    • Güncel
    • 18.06.2021 07:15
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    • 18.06.2021 07:22
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, , , ve ’da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte il il 18 Haziran hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Artvin ve Ardahan çevreleri, Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Burdur'un güney kesimleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

    HAVA SICAKLIĞI
    Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

    RÜZGAR
    Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

    ÇANAKKALE °C, 28°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 26°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 26°C
    Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    İZMİR °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 30°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA °C, 30°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç kesimleri ve Burdur'un güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 31°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 28°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    HATAY °C, 29°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 26°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 25°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 26°C
    Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KONYA °C, 27°C
    Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 27°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 26°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA 14°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BAYBURT 12°C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN 16°C, 24°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON 18°C, 25°C
        Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM 10°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS 9°C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA 13°C, 32°C
        Az bulutlu

        VAN 13°C, 28°C
        Az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN 20°C, 34°C
        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR 20°C, 38°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP 18°C, 33°C
        Az bulutlu

        SİİRT 21°C, 35°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı!