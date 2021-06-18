Türkiye'nin aşılama çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında 24 saatte 1 milyon 538 bin 144 doz aşı yapıldığını açıkladı.
"SIRADAKİ"
Bakan Koca, Twitter'daki paylaşımında, "Saat 00.00'a kadar yapılan aşı sayısı 1 milyon 538 bin 144 doz. Aşı ekibimiz 24 saat boyunca yine en çok şu kelimeyi kullandı, 'sıradaki.' Az kelimeyle bu kadar çok şey daha iyi anlatılabilir mi?" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
Toplam yapılan aşı sayısı 40.402.571 olurken 1.doz uygulanan kişi sayısı 26.119.102, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14.283.469 oldu.
Koca aşılama çalışmalarına ilişkin çeşitli paylaşımlar yaptı.
EN ÇOK AŞI YAPAN HEMŞİRE
Bakan Koca, "Mersin'de bugün en çok aşıyı hemşire MERYEM MAVİ yaptı. 323 aşı yapan hemşire arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesi'nde görevli. Meryem Hanım ve doktor olan eşi salgının zor günlerinde Covid-19'a yakalanmışlardı." şeklinde bir paylaşım yaptı.