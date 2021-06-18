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    Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltacak! , , ve ...

    Son dakika haberleri... 'dan çekilme kararı alan yeni bir hamle daha yapıyor. ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını da azaltacağı iddia edildi. ABD basınında yer alan habere göre Pentagon , , ve ’da konuşlu bulunan 8 Patriot hava savunma bataryasını geri çekecek. Ayrıca Suudi Arabistan’da bulunan THAAD bataryasının da geri çekileceği aktarıldı. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    ABD Ortadoğu'dan çıkıyor!

    Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını da azaltacağı iddia edildi.

    ABD'de Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Pentagon'un Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşlu bulunan 8 Patriot hava savunma bataryasını geri çekeceğini ifade etti.

    SUUDİ ARABİSTAN'DA BULUNAN THAAD SİSTEMİ
    Yetkililer ayrıca Suudi Arabistan'da bulunan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin THAAD bataryasının da geri çekileceğini ve bölgede bulunan savaş jetlerinin azaltıldığını bildirdi.

    AUSTIN SELMAN'A İLETTİ
    Yetkililer ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Yapılan görüşmede Auistin'in Selman'a çekilmeye ilişkin bilgi verdiği bildirildi.

        Gazeteye konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise bu çekilmeyi aslında daha önce bölgede artırılan askeri varlığın eski seviyeye geri çekilmesi olarak niteledi.

        Pentagon, operasyon güvenliğini ve Austin ile Bin Selman arasındaki görüşmenin gizliliğini gerekçe göstererek bu iddiaları teyit etmekten kaçındı.

        ABD, bölgede artan İran saldırıları üzerine Ocak 2020'de Irak ve Kuveyt'e Patriot sistemleri sevk etmişti.

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