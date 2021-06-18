Afganistan'dan çekilme kararı alan ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığını da azaltacağı iddia edildi.
ABD'de Wall Street Journal gazetesine konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Pentagon'un Irak, Kuveyt, Ürdün ve Suudi Arabistan'da konuşlu bulunan 8 Patriot hava savunma bataryasını geri çekeceğini ifade etti.
SUUDİ ARABİSTAN'DA BULUNAN THAAD SİSTEMİ
Yetkililer ayrıca Suudi Arabistan'da bulunan Yüksek İrtifa Terminal Alan Savunma Sisteminin THAAD bataryasının da geri çekileceğini ve bölgede bulunan savaş jetlerinin azaltıldığını bildirdi.
AUSTIN SELMAN'A İLETTİ
Yetkililer ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in 2 Haziran'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Yapılan görüşmede Auistin'in Selman'a çekilmeye ilişkin bilgi verdiği bildirildi.