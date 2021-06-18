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    'de binasına saldıran saldırgan 'ı kurşunladı

    Eski sağlık çalışanı O.G. adlı saldırgan, İl Başkanlığı’nı bastı. Hasta annesinin yerine işe gelen ’ı kurşunladı. Binayı yakmaya çalıştı. Saldırgan O.G'nin sosyal medyada 'Kin yuttum kan kusturacağım' yazılı silahlı fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı.

    Provokatif saldırı

    İzmir'de İl Başkanlığı'na baskın düzenleyen O.G., çaycı olan annesinin hasta olması nedeniyle yerine gelen 'ı tabancayla katletti. Binayı da ateşe vermek istedi.

    Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırgan, kısa sürede ele geçirildi. az'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu öğrenildi.

    Acı haberi alıp olay yerine gelen anne , "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek feryat etti. Eski bir sağlık çalışanı olan O.G.'nin (27) ilk ifadesinde "Hiç kimseyi tanımıyorum. Kimseyle de bağlantı kurmadım. örgütü 'dan nefret ettiğim için böyle bir şey yapmak istedim. Binaya girdim ve rastgele ateş ettim ardından da teslim oldum" dediği öğrenildi. HDP'li yetkililer, "Saldırganı da azmettiricileri de biliyoruz" diyerek olayın provokasyon olduğunu kaydetti.

    Saldırıya tepkiler yükseldi:

    ADALET Bakanı Abdülhamit Gül: Provokasyonların hedefi karanlıktır, huzursuzluk ve güvensizliktir.
    MHP lideri Bahçeli: Kanlı bir prova, kalleş bir tertiptir.
    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Milletimiz sağduyu ve itidal ile oynanmak istenen oyunlara fırsat vermeyecektir.
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir.

    BİNADA TEK BAŞINAYDI
    yraz, annesinin rahatsızlığı nedeniyle bir günlüğüne HDP'de çaycı olarak çalışıyordu. Erkenden binayı açtı, çayı demledi, çalışanların gelmesini beklerken, silahlı saldırganla karşılaştı. Kaçmaya çalıştı ancak canını kurtaramadı.

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