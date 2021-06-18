Hakim savcı terfi atama listesi 18 Haziran! Resmi Gazete hakim savcı terfi sonuçları!

Binlerce hakim ve savcıyı ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara göre; hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belirlendi. Resmi Gazete'ye göre 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi paylaşıldı. Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından; hakim savcı terfi listesi sorgulanmaya başlandı.