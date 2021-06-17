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    • 18.06.2021 06:46
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    Ankara'da acı son! Yem haznesine düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti

    Ankara'nın Polatlı ilçesinde, besi çiftliğinde 4 metre derinliğindeki yem haznesine düşen Kenan Ece (4), hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölün sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.

    AJANSLAR
    Ankara'da acı son! Boğularak can verdi

    Olay saat 19.00 sıralarında Polatlı Kargalı Mahallesi'nde bulunan özel bir firmaya ait besi çiftiğinde meydana geldi. Çiftlikte çalışan Emine- Kenan Ece çifti çocukları Kenan'dan bir süre haber alamayınca endişelendi. Ece çifti, yaptıkları aramada Kenan'ın izine ulaşamadı. İhbar üzerine çiftliğe jandarma ekipleri sevk edildi.




    Çiftlikte yapılan aramada, Kenan'ın cansız bedenine 4 metre derinliğindeki yem haznesi içerisinde ulaşıldı. Kenan'ın babasının yanına giderken yem haznesine düştüğü ve bu sırada çalışır vaziyette olan yem karma makinesinden çıkan yemin üzerine dökülmesi ile boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yapılan incelemenin ardından Kenan'ın cenazesi önce Polatlı Devlet Hastanesi morguna, ardından kesin ölün sebebinin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kuruma gönderildi. Jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.

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    Haberler Güncel Ankara'da acı son! Yem haznesine düşen çocuk boğularak hayatını kaybetti