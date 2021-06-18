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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu

Resmi Gazete'de son dakika yayımlanan HSK kararlarına göre hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu. Resmi Gazete'ye göre 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi paylaşıldı. Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan liste...

18.06.2021 02:42 - Son Güncelleme: 18.06.2021 02:43
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu

Resmi Gazete'de son dakika yayımlanan HSK kararlarına göre hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu

Resmi Gazete'ye göre 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi paylaşıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu

Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan liste...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde bu listede adlarını göremeyenlerin bir ay içinde HSK'ye yazılı başvurmak sureti ile durumlarının incelenmesini isteyebileceği kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu

Kararda, birinci dereceye yükselme incelemesine tabi tutulacak 32 hakim, 12 savcı ile 2 idari yargıcın isimlerine yer verildi.