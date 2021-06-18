Resmi Gazete'de yayımlandı! Hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu
Resmi Gazete'de son dakika yayımlanan HSK kararlarına göre hakim, savcı ve mahkeme üyelerinin terfileri belli oldu. Resmi Gazete'ye göre 30 Nisan 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli ve idari yargı hakim ile savcılarının listesi paylaşıldı. Kararda, Nisan 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanların listeye dahil edilmediği belirtildi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan liste...
18.06.2021 02:42
- Son Güncelleme: 18.06.2021 02:43