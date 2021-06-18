Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi! Peş peşe devlet liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'yı, ikinci olarak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı ve son olarak da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.

Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu kabul etti.