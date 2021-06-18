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    • 18.06.2021 19:43
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi! Peş peşe devlet liderleriyle görüştü

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diplomasi Forumu sonrası Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu, Cumhurbaşkanı ve Başkanı Dr. ile görüştü. Erdoğan'ın, Müslüman ülkelerin liderleriyle peş peşe temasları basına kapalı gerçekleşti.

    AA
    Başkan Erdoğan'ın yoğun mesaisi...

    Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde bazı Müslüman devlet liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.

    DEVLET LİDERLERİYLE YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

    Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'yı, ikinci olarak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı ve son olarak da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.

    Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu kabul etti.

    Başkan Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moiseyi kabul etti.
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        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi! Peş peşe devlet liderleriyle görüştü