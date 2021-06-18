Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi! Peş peşe devlet liderleriyle görüştü

Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun düzenlendiği NEST Kongre Merkezi'nde bazı Müslüman devlet liderleriyle basına kapalı görüşmeler gerçekleştirdi.
DEVLET LİDERLERİYLE YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'yı, ikinci olarak Kosova Cumhurbaşkanı Osmani-Sadriu'yu, Afganistan Millî Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı ve son olarak da Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'yi ağırladı.
Başkan Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu'yu kabul etti.
Başkan Erdoğan, Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moiseyi kabul etti.