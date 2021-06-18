E-Okul karne giriş! 2021 karne görüntüleme ekranı! Takdir teşekkür sorgulama nasıl yapılır?

E-Okul karne giriş 2021! Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi E-Okul üzerinden karnelerine ulaşabiliyor.e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Peki, E-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? Takdir teşekkür sorgulama nasıl? İşte detaylar...
E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME!
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
-Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.
-Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.
-Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."