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    • 18.06.2021 08:28
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    E-Okul karne giriş! ekranı! nasıl yapılır?

    Milyonlarca öğrenci bugün karne sevinci yaşıyor. Dijital sistemde dağıtılacak karneler E-Okul sisteminden görüntülenebiliyor. 20201 karne görüntüleme sayfasına haberimizden ulaşabilir ve E-Okul karne giriş yapabilirsiniz. Peki, nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    E-Okul karne giriş! 2021 karne görüntüleme ekranı! Takdir teşekkür sorgulama nasıl yapılır?

    E-Okul karne giriş 2021! Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi E-Okul üzerinden karnelerine ulaşabiliyor.e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açıldı. Peki, E-Okul karne görüntüleme nasıl yapılır? Takdir teşekkür sorgulama nasıl? İşte detaylar...

    E-OKUL KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME!

    Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

    -Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.

    -Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

    -Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

        -Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

        -Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

        E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

        TELAFİ PROGRAMI UYGULANACAK

        Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek. Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak.

        21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek. Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara https://telafidebendevarim.meb... adresinden erişilebilecek. Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak. Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.

        OKUMA TARAMASI BAŞLATILACAK

        Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek. Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak. Bakanlık, liseler için de kritik kazanımlar taraması hazırladı.
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