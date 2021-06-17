İSKİ'nin teklifinde ayrıca her ay su satış birim fiyatlarına aylık açıklanan enflasyon (TÜFE) oranında otomatik zam talep edildi. Zamlı tarifelerin Türkiye İstatistik Enstitüsü (TÜİK) tarafından aylık TÜFE oranının açıklanmasını takip eden beş iş günü içerisinde uygulamaya alınacağı kaydedildi.