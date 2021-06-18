Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'de gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya geldi. Sorulara, net cevaplar verdi:

BİZ her zaman 'iyi terörist, kötü terörist' şeklindeki ikircikli tavırla, terörün yok edilemeyeceğini vurguladık. Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek tarihi bir hatadır.

TERÖR örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler, ne büyük bir yanlış yaptıkları er ya da geç anlayacaklar. Ben şuna inanıyorum; biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka yolu yok.

MAALESEF ABD hala Afrin'deki hastanenin bombalanması konusunda, orada bu terör örgütünün YPG olduğunu söyleyemedi. Biz, gerek PKK, YPG ile, gerek FETÖ ile gerekse de DEAŞ'la ilgili mücadelemizi belgeler eşliğinde bir kez daha en üst düzeyde muhatabımıza ilettik. Biz her ne olursa olsun, terörle mücadeleye devam edeceğiz.

BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKTIK

TÜRKİYE olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik.

S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz; tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık.

AZERBAYCAN'IN Zengezur projesini çok önemli görüyoruz ve destekliyoruz. Açılacak olan bu koridor bütün bölge için çok önemli bir imkan olacak Oluşturulmasını istediğimiz platformda Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran var. Bunun yanında Gürcistan ve Ermenistan da bulunsun istiyoruz.

HAYAT MEMATT

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'a 97 bin mayının temizlenmesi için destek verdiklerini anlattı: Biz biçer döver aletlerine benzeyen bir aracı "Mekanik Mayın Temizleme Techizatı (MEMATT)" üretiyoruz. Bu uzaktan kumandalı bir araç. Azerbaycan'a 10 tane verdik. Sayıyı 20'ye çıkaracağız.