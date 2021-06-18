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    • 19.06.2021 00:11
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    ? Pazar yasakları ne zaman kalkacak?

    ? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan aşılama ve bazı kısıtlamalar halen devam ediyor. için alınan tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Vaka sayılarının düşmesi ve aşılamanın hızlanmasıyla birlikte Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması konusu gündeme geldi. Peki, ? İşte Bilim Kurulu üyesinden değerlendirmeler!

    takvim.com.tr
    Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta bitiyor 2021? Pazar yasakları kalkacak mı?

    Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan aşılama ve bazı kısıtlamalar halen devam ediyor. Haziran ayı için alınan tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, pazar günü yasakları kalkacak mı? İşte Bilim Kurulu üyesinden değerlendirmeler!

    PAZAR GÜNÜ YASAKLARI KALKACAK MI?

    Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi.

    İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.
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        Haberler Güncel Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar yasakları ne zaman kalkacak?