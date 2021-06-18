Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan aşılama ve bazı kısıtlamalar halen devam ediyor. Haziran ayı için alınan tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, pazar günü yasakları kalkacak mı? İşte Bilim Kurulu üyesinden değerlendirmeler!
PAZAR GÜNÜ YASAKLARI KALKACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi.
İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.