Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? Sorusu sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı uygulanan aşılama ve bazı kısıtlamalar halen devam ediyor. Haziran ayı için alınan tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Peki, pazar günü yasakları kalkacak mı? İşte Bilim Kurulu üyesinden değerlendirmeler!