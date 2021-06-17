Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklada bulundu.
Dün aşılamada dünya genelinde rekor kırıldığını açıklayan Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle;
Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu günde 1 milyon doz aşı uygulaması son 3 gündür üst üste katlanarak geçildi. 17 Haziran 2021 saat: 21.09 itibariyle ülkemizde uygulanan toplam aşı dozu miktarı 38 milyon 746 bini aşarak 40 milyon sınırına yaklaştı.
1. doz uygulanan kişi sayısı 24.597.585 olurken, 2.doz uygulanan kişi sayısı 14.149.345'e ulaştı.