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    • 17.06.2021 19:50
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    Son dakika: 17 Haziran 2021 vaka ve vefat tablosunu duyurdu

    17 Haziran 2021 vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 16 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 509 olarak kayıtlarda yer aldı.

    Ağır hasta sayısı 860 oldu, 4 bin 143 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 219 bin 797'ye yükseldi.

    Test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 354 bin 153, vefat sayısı da 49 bin 12 oldu.

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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Haziran 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu duyurdu