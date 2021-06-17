E-OKUL VBS GİRİŞ

T.C kimlik ve okul numaraları alana girilir. Ardından alanın yanında yer alan güvenlik numaraları kutuya yazılır. Sonra da "Giriş" butonuna tıklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girilir.

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için de "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapınız. Sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.

Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenecektir. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…) Son aşamada öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır. Daha sonra da öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini karşınıza çıkar.