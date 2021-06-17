Karne tatili için geri sayım sürüyor. İlkokul ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci yaz tatiliyle birlikte dinlenme fırsatı yakalayacak. 1. dönemde uzaktan eğitim devam ediyor ve sınavlar yapılmayacak. Bu nedenle karne notlarının nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. Peki karne ne zaman verilecek? Karne tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre tarihler de belli oldu!
KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2021?
Karneler, 18 Haziran Cuma günü e-okul üzerinden öğrencilere sunulacak. Ancak isteyen öğrencilere 2 Temmuz itibariyle basılı karne ve ya taktir, teşekkür ve başarı belgesi verilebilecek.
İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE YARIN KARNELER NASIL DAĞITILACAK
Okulda karne dağıtımı bu dönem de olmayacak. Öğrencilere e-okuldan dijital karne verilecek. Peki karneleri internetten nasıl alabiliriz?
İşte yapmanız gerekenler;