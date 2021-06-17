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    • 17.06.2021 22:03
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    • 17.06.2021 22:03
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    Milyonlarca öğrenci 'Karneler saat kaçta verilecek? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Okulların yaz tatiline girmesine saatler kaldı. Bu süreçte öğrenciler ve velileri karnelerin nasıl dağıtılacağını merak ediyor. tarafından yapılan açıklamada, geçen sene olduğu gibi karnelerin dijital olarak görüntülenebileceği duyuruldu. Yani bu yıl milyonlarca öğrenci karnesini e-okul üzerinden alabilecek. Peki, ? ? , , ? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Karneler saat kaçta verilecek 2021?

    Karne tatili için geri sayım sürüyor. İlkokul ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci yaz tatiliyle birlikte dinlenme fırsatı yakalayacak. 1. dönemde uzaktan eğitim devam ediyor ve sınavlar yapılmayacak. Bu nedenle karne notlarının nasıl hesaplanacağı da merak konusu oldu. Peki karne ne zaman verilecek? Karne tatili ne zaman başlıyor? MEB takvimine göre tarihler de belli oldu!

    KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK 2021?

    Karneler, 18 Haziran Cuma günü e-okul üzerinden öğrencilere sunulacak. Ancak isteyen öğrencilere 2 Temmuz itibariyle basılı karne ve ya taktir, teşekkür ve başarı belgesi verilebilecek.

    İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE YARIN KARNELER NASIL DAĞITILACAK

    Okulda karne dağıtımı bu dönem de olmayacak. Öğrencilere e-okuldan dijital karne verilecek. Peki karneleri internetten nasıl alabiliriz?

    İşte yapmanız gerekenler;

        E-OKUL VBS GİRİŞ

        T.C kimlik ve okul numaraları alana girilir. Ardından alanın yanında yer alan güvenlik numaraları kutuya yazılır. Sonra da "Giriş" butonuna tıklanarak Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girilir.

        E-Okul VBS'ye giriş yapmak için de "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapınız. Sonra sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde giriniz.

        Ardından öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenecektir. (Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi…) Son aşamada öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılır. Daha sonra da öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini karşınıza çıkar.

        Diploma puanı da görüntülenebiliyor

        Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul'a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.
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