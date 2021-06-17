Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Meclisi'ne hitap etti.

Canı yananlar, kanı dökülenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. 30 yıl benim Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra Karabağ, asıl sahipleriyle buluştu.

Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

Kardeşimiz Aliyev ile teklifimizi yaptık. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Ermenistan olarak 6 ülke platform oluşturalım. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var.

Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe, Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırının açılmasının Ermenistan'a faydası saymakla bitmez.

Nahcıvan'la Bakü'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir.

Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca Moskova'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.