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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ’ne hitap etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ’ne hitap etti. Başkan Erdoğan, "'la 'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir" dedi.

    Sınırları açalım!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'ne hitap etti.

    Canı yananlar, kanı dökülenler sadece 'da yaşayan insanlardır. 30 yıl benim Azeri kardeşlerim kendi meskenlerinden uzaktaydı. 30 yıl sonra Karabağ, asıl sahipleriyle buluştu.

    Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız değil da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

    Kardeşimiz ile teklifimizi yaptık. , , Azerbaycan, , ve Ermenistan olarak 6 ülke platform oluşturalım. Bu bölgenin barışa ihtiyacı var.

    Ermenistan Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe, Türkiye olarak biz de gereken adımları atacağız. Türkiye sınırının açılmasının Ermenistan'a faydası saymakla bitmez.

    Nahcıvan'la 'yü birbirine bağlayacak Zengezur koridorunun bölgemize getireceği rahatlamanın ve zenginliğin tarifi mümkün değildir.

    Zengezur koridorundaki demir yoluyla Ermeniler de kolayca 'ya ve dünyaya ulaşabilecek, böylece kendi kendilerine uyguladıkları ablukadan kurtulabileceklerdir.

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