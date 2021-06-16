SON DAKİKA: Samsun'da sağanak sele dönüştü! Dere taştı araçlar sürüklendi: O anlar kamerada







SEL SULARINA KAPILDI

Bu sırada dere kenarında park halindeki araç, sel sularına kapıldı.







Can kaybı ve yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

RÜZGAR

Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı