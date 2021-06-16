SON DAKİKA: Samsun'da sağanak sele dönüştü! Dere taştı araçlar sürüklendi: O anlar kamerada

Samsun'un Alaçam ilçesinde, dün aniden başlayan şiddetli yağmurla birlikte akşam saatlerinde bazı mahallelerde sel meydana geldi.
Güvenli Mahallesi Fatrat mevkisindeki Yenice Çayı'nın debisi, sağanakla yükseldi.
SEL SULARINA KAPILDI
Bu sırada dere kenarında park halindeki araç, sel sularına kapıldı.
Can kaybı ve yaralanan olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizde 2-4 derece artması, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
RÜZGAR
Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatılı, güney kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale'nin batı kesimleri hariç) sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya çevreleri ile öğle saatlerinde Manisa, Uşak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu