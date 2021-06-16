2020-2021 eğitim öğretim yılının son saatlerine girerken, öğrenciler ve velileri tarafından karneler hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada karnelerin dijital ortamda verileceği belirlenmişti. Bu kapsamda öğrenciler, e-Okul üzerinden karne notlarını ve başarı belgelerini nasıl görüntüleyeceği merak ediyor. İşte E-Okul sınav sonuçları, taktir teşekkür ortalama, devamsızlık, karne görüntülemeye dair tüm merak edilenler...