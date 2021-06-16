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    • 17.06.2021 08:43
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    e-Okul VBS karne notları görüntüleme ekranı: E-okul karne notu sorgulama! ?

    2020-2021 eğitim öğretim yılının son haftasına girdiğimiz şu günlerde, öğrenciler ve velileri tarafından karneler hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada karnelerin dijital ortamda verileceği belirlenmişti. Bu kapsamda öğrenciler, e-Okul üzerinden karne notlarını ve başarı belgelerini nasıl görüntüleyeceği merak ediyor. İşte E-Okul sınav sonuçları, taktir teşekkür ortalama, devamsızlık, karne görüntülemeye dair tüm merak edilenler...

    takvim.com.tr
    MEB dijital karneler ne zaman açıklanacak?

    2020-2021 eğitim öğretim yılının son saatlerine girerken, öğrenciler ve velileri tarafından karneler hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada karnelerin dijital ortamda verileceği belirlenmişti. Bu kapsamda öğrenciler, e-Okul üzerinden karne notlarını ve başarı belgelerini nasıl görüntüleyeceği merak ediyor. İşte E-Okul sınav sonuçları, taktir teşekkür ortalama, devamsızlık, karne görüntülemeye dair tüm merak edilenler...

    E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

    e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

    Not Görüntüleme Ekranı

    e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

        Diploma puanı da görüntülenebiliyor

        Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul'a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

        Devamsızlık Sorgulama

        Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.
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        Haberler Güncel e-Okul VBS karne notları görüntüleme ekranı: E-okul karne notu sorgulama! MEB dijital karneler ne zaman açıklanacak?