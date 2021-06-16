2020-2021 eğitim öğretim yılının son saatlerine girerken, öğrenciler ve velileri tarafından karneler hakkında detaylı bilgiler araştırılmaya başlandı. MEB tarafından yapılan açıklamada karnelerin dijital ortamda verileceği belirlenmişti. Bu kapsamda öğrenciler, e-Okul üzerinden karne notlarını ve başarı belgelerini nasıl görüntüleyeceği merak ediyor. İşte E-Okul sınav sonuçları, taktir teşekkür ortalama, devamsızlık, karne görüntülemeye dair tüm merak edilenler...
E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ
e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.
Not Görüntüleme Ekranı
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.