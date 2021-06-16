Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.06.2021 13:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.06.2021 13:21
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı : Toplamda 3288,2 metreküp müsilaj toplandı

    Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı , "Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık." açıklamasında bulundu.

    AJANSLAR
    Bakan Kurum son rakamı açıkladı! Temizleniyor...

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki doğal yaşamı tehdit eden deniz salyasını temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.




    TOPLAMDA 3288,2 METREKÜP MÜSİLAJI
    Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık." açıklamasında bulundu.

    Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.

    Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan ekip, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.

        Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen dalış sırasında müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığı gözlendi.

        Görüş mesafesinin sıfıra yakın ve aynı ekibin bir ay önce gerçekleştirdiği dalışa göre yoğunluğun kat kat fazla olduğu görüldü.

        Su altındaki kaya oluşumları üzerinde de yoğun şekilde görülen müsilajın, örümcek ağı görünümüne sahip olması dikkati çekti.


        AŞAĞIDA ÇÜRÜDÜKÇE YUKARI ÇIKACAK
        Dalış ekibinden Ercan Akpolat, "Denizin sıfır yüzeyinden 30 metreye kadar müthiş bir şekilde, göz gözü görmeyecek kadar yoğunluk var. Dışarıda gördüğünüz deniz salyası, aşağıda çürüdükçe yukarı çıkacak." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa'da Başkan Aktaş öğrencilerle beraber okulu boyadı
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Toplamda 3288,2 metreküp müsilaj toplandı