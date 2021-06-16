Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ndeki doğal yaşamı tehdit eden deniz salyasını temizleme çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
TOPLAMDA 3288,2 METREKÜP MÜSİLAJI
Bakan Kurum, "Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.
Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan ekip, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.