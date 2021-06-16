Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Tavşan Adası açıklarında 30 metre derinlikte gerçekleştirilen dalışta, müsilajın geniş bir alanda ve deniz suyunun tamamına yoğun bir şekilde dağıldığını görüntüledi.

Ercan Akpolat, Serço Ekşiyan, Ateş Evirgen ve AA Foto Muhabiri Şebnem Coşkun'dan oluşan ekip, Tavşan Adası olarak da bilinen Neandros açıklarında, deniz altındaki müsilajı görüntülemek için dalış yaptı.