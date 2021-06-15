Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj tehlikesine değinen Bakan Kurum, "7 gün boyunca yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde toplamda 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizimiz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda." dedi.

MÜSİLAJ TEHLİKELİ Mİ?