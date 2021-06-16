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    • 16.06.2021 13:02
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden için peş peşe uyarılar! Uçaklar rota değiştirdi

    Meteorolojinin uyarılarının ardından sağanak yağışa teslim oldu. Gece saatlerinde başlayan yağmur işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus), Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlarda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yakıt kritiğine giren bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı’na yönlendirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul için peş peşe uyarılar! Uçaklar rota değiştirdi

    Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Özellikle Anadolu Yakasında etkili olan sağanak yağış uzun araç kuyruğuna yol açarken vatandaşlar işe gitmekte zorlandı. Birçok ilçede göllenmeler ve su baskınlarına yol açan sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.



    İşe gitmekte güçlük çeken sağlık çalışanı bir vatandaş, "Çok yoğun yağmur altında işe gitmeye çalışıyorum. Şu anda üstüm başım ıslanmış durumda. Şemsiye bile fayda etmiyor. Bereket yağıyor diyelim inşallah. Rabbim herkesin yardımcısı olsun trafikte çok zor " dedi.

    Etkisi devam edeceği belirtilen sağanak yağış için uzmanlar, su baskınları, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Yağışın da etkisiyle birçok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor.



        YAĞIŞ BAZI İLÇELERDE ARALIKLI OLARAK SÜRÜYOR
        Kentte dün başlayan yağış, bugün de devam ediyor. Şişli, Beyoğlu, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytiburnu, Beylikdüzü, Maltepe, Sancaktepe, Kadıköy, Kartal ve Beykoz'da başlayan sağanak, bazen şiddetini artırarak aralıklı sürüyor. Yağmur nedeniyle yollarda küçük çaplı su birikintileri oluştu.


        Eminönü'nde yağmura hazırlıksız yakalananlar koşarak kaçmaya çalıştı. Çok sayıda kişi otobüs duraklarına ve Eminönü'ndeki alt geçide sığındı. Bazıları ise meydandaki satıcılardan şemsiye satın aldı.



        KAFALARINA POŞET GEÇİRDİLER
        Çareyi kafasına veya vücuduna poşet geçirmekte bulanlar da vardı. Yağıştan korunmak isteyen vatandaşların da otobüs duraklarına, tentelerin altına sığındığı görüldü.



            İSTANBUL'DA UÇUŞLARA 'OLUMSUZ HAVA' ENGELİ
            İstanbul hava sahasında etkili olan elektrik yüklü yağmur bulutları (Kümülonimbus), Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda aksamalara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yakıt kritiğine giren bazı uçaklar, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.


            Marmara bölgesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran Kümülonimbus (CB) olarak adlandırılan elektrik yüklü yağmur bulutları, İstanbul'da hava ulaşımını aksattı. Olumsuz hava nedeniyle kentteki uçuşlarda zaman zaman gecikmeler yaşanıyor.


            Özellikle olumsuz hava koşullarının yoğun olması nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanına inmek için alçalan çok sayıda uçak, havada bir süre tur atmak zorunda kaldı. Buna bağlı olarak yaşanan gecikmeler nedeniyle yakıt kritiğine giren 10'un üzerinde uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
            Hava ulaşımındaki aksamalar ise sürüyor.


            YOĞUN MÜSİLAJ TABAKALARI OLUŞTU
            İstanbul'da etkisini gösteren sağanak ve rüzgar, Marmara Denizi'ndeki müsilajı kıyıya sürükledi. Bostancı Sahili'nde, yoğun müsilaj tabakaları oluştu.




            16 HAZİRAN HAVA DURUMU RAPORU
            Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

            RÜZGAR
            Batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, iç ve doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.


            KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
            Yağışların; Marmara Bölgesi (Kırklareli ve Edirne dışında), Antalya, Burdur, Isparta, Afyonkarahisar, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli ve Edirne dışında, bölge genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            ÇANAKKALE °C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

            KIRKLARELİ °C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                EGE
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                A.KARAHİSAR °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                İZMİR °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MANİSA °C, 25°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                MUĞLA °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                AKDENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ADANA °C, 29°C
                Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                HATAY °C, 26°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ISPARTA °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ANKARA °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ÇANKIRI °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ESKİŞEHİR °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                KONYA °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                BATI KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

                BOLU °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DÜZCE °C, 24°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SİNOP °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                ZONGULDAK °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                AMASYA °C, 27°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                BAYBURT °C, 31°C
                Parçalı bulutlu

                SAMSUN °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

                TRABZON °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ERZURUM °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                IĞDIR °C, 35°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 30°C
                Parçalı ve az bulutlu

                VAN °C, 28°C
                Az bulutlu

                    GÜNEYDOĞU ANADOLU
                    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                    ADIYAMAN °C, 32°C
                    Az bulutlu ve açık

                    DİYARBAKIR °C, 35°C
                    Az bulutlu ve açık

                    GAZİANTEP °C, 28°C
                    Az bulutlu

                    SİİRT °C, 35°C
                    Az bulutlu ve açık

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                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için peş peşe uyarılar! Uçaklar rota değiştirdi