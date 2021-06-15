CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TBMM kürsüsünden hakaretler savurdu.

TERÖR OPERASYONLARINA KARŞI ÇIKMASINA RAĞMEN TERÖRÜ BİTİRECEĞİM VAADİ

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sınır ötesi operasyonlara karşı çıkmasına rağmen terörü bitireceğini iddia etti.

HAKARET SAVURARAK OY İSTEDİ

Kılıçdaroğlu partisine oy istediği konuşmasında ise hakaretler savurması dikkatlerden kaçmadı.

Terör operasyonlarına karşı çıkmasına rağmen, terörü bitireceğini savunan Kılıçdaroğlu konuşmasında yine hakaretler savundu.

Kılıçdaroğlu HDP'ye üstü kapalı mesaj göndererek "herkesle kucaklaşmaya hazırız" şeklinde konuştu.