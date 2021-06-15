BioNTech aşısının yan etkileri neler? Sorusu araştırılan konular arasında yer aldı. Yeni bir teknoloji kullanılması nedeniyle hakkında en çok araştırma yapılan aşı biontech oldu. Bu noktada, Pfizer-Biontech aşısı en çok tercih edilen aşı olmasına karşı yan etkileri araştırılıyor. Peki, Biontech aşısının yan etkileri neler? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? İşte detaylar!