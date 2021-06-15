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    • 15.06.2021 18:43
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    yan etkisi neler? Aşının yan etkisi ne zaman geçer? aşısından sonra duş alınabilir mi?

    nın yan etkileri neler? Sorusu gündemde sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. ıyla mücadele kapsamında aşılama son sürat devam ediyor ve gün geçtikçe hız kazanmaya başladı. Bakan Koca dün yaptığı açıklamada 'ya kayıtlı tüm çalışan ve işçilerin aşı randevusu alabileceğini duyurunca vatandaşlar ve üzerinden koronavirüs aşı randevularını oluşturmaya başladı. Bu noktada, Pfizer- aşısı en çok tercih edilen aşı olmasına karşı yan etkileri araştırılıyor. Peki, İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    BioNTech aşısı yan etkisi neler? Aşıdan sonra duş alınabilir mi?

    BioNTech aşısının yan etkileri neler? Sorusu araştırılan konular arasında yer aldı. Yeni bir teknoloji kullanılması nedeniyle hakkında en çok araştırma yapılan aşı biontech oldu. Bu noktada, Pfizer-Biontech aşısı en çok tercih edilen aşı olmasına karşı yan etkileri araştırılıyor. Peki, Biontech aşısının yan etkileri neler? Biontech aşısı yan etkileri ne zaman geçer? İşte detaylar!

    BİONTECH AŞISI YAN ETKİLERİ

    Bugüne kadar COVID-19 aşılarına yönelik gerek yürütülen klinik çalışmalarda gerekse mevcut aşı uygulamalarında ciddi yan etkilere rastlanmamıştır. Aşılama sonrasında görülen yan etkiler sıklıkla hafiftir.

    Bunlar; yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık, şişlik gibi hafif yan etkilerdir. Ancak nadir de olsa alerjik reaksiyonların olabileceği göz ardı edilmeden aşı uygulamasından sonra bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması ve hekime yakın zamanda aşı olunduğu bilgisinin iletilmesi unutulmamalıdır.

    YAN ETKİLER İLE KARŞILAŞILDIĞINDA YAPILACAKLAR

    Aşı sonrasında sık olarak karşılaşılabilecek durumlar ve bu hafif durumlara yönelik destekleyici yaklaşımlar şunlardır:

    • Aşı uygulanan bölgede ağrı/şişlik/kızarıklık
    Aşı uygulanan kolunuza yüksekte olacak şekilde pozisyon veriniz. Soğuk uygulama yapınız. (Örnek: Soğuk suyla ıslatılmış bir havlunun aşı yapılan bölgeye uygulanması vb. Bu sırada cilde doğrudan buz temas ettirilmesinden kaçınılmalıdır.) Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanılabilir.

    • Yorgunluk

    İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz.


        • Hafif ateş, titreme

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Baş ağrısı

        Parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kas/eklem ağrısı

        İstirahat ediniz, yeterli sıvı aldığınızdan emin olunuz, parasetamol içeren ağrı kesiciler kullanabilirsiniz.

        • Kusma, ishal



        Bol sıvı takviyesi yapabilirsiniz, beslenmenizi ishal diyetine uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Ağızdan sıvı ve gıda alınamayacak kadar kusma olması durumunda sıvı kaybı olabileceğinden sağlık kuruluşuna başvurunuz.

        COVID-19 aşısı uygulamasından sonra bunların dışında aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.
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