Türkiye, Marmara'yı müsilajdan kurtarmak için seferberlik ilan etti. Sevindiren haber İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden geldi. Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ, deniz salyasına karşı bakteriyle mücadele yöntemi geliştirdi.

Yenikapı'da izole ettiği müsilaja 6 gün boyunca bakteri verdi. 8 Haziran'da başlayan çalışma ile beyaz örtü eridi. 13 Haziran'da müsilaj temizlendi.

Prof. Dr. Gülşen Altuğ, "Bu bakteriler, müsilajın olmadığı normal zamanlarda denize düşen yaprak, denizdeki ölü organizma ve atıkları parçalayarak deniz ekosistem döngüsüne katkı sağlayan bakterilerdir. Baskılanmış bakterileri biz tekrar doğal ortamıyla buluşturduk. Denize ekstra bir şey eklemedik. Ekosistemin dengesini bozmak söz konusu değil" dedi.

Bilim insanları, deniz salyasını bitirmek için laboratuvara girdi. Müjdeli haberi İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gülşen Altuğ verdi. Ekibiyle birlikte geliştirdiği bakteriler sayesinde 6 günde müsilajı yok ettiklerini söyledi. "Yüzey tamamen temizlendi. Sıra, dipteki temizliğe geldi" dedi.

SIRA DENİZİN DİBİNDE

Prof. Dr. Gülşen Altuğ, çalışmanın dipte de süreceğini açıkladı. "Dipteki müsilajın giderilmesi için yeni bir alan oluşturup takip edeceğiz" dedi.

KISSADAN HİSSE!

Balıkesir'deki Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (BAGFAŞ), bacasıyla havayı atıklarıyla denizi kirletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, fabrikanın kapatılmasına karar verdi. Dün açıklama yapan BAGFAS ise yasal haklarını kullanacaklarını ifade etti! Şirketin borsadaki hisseleri de düşüşe geçti. Yatırımcıyı korumak için BAGFAŞ hisselerinin işleme kapatılmasına karar verildi.

ANNELER PANİKTE

Deniz salyası anneleri de tedirgin etti. Kocaeli'de yaşayan sosyal medya fenomeni Özüm Kasapoğlu, önceki gün kızıyla sahile indi. Akşam kızı ateşlenince hastaneye gitti. Pek çok çocuğun aynı şikayetleri yaşadığını fark etti. Durumu Instagram'da paylaşması üzerine anneler, "Bizim çocuklarımızda da aynı şikaletler var" dedi. Müsilaja dikkat çekti...