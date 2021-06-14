



"KADININ KADINA ŞİDDET UYGULAMASI YARALAYICI BİR UNSUR"

İddianamenin hazırlanmasının ardından konuşan mağdur genç kızlar Selva B. ve Amine H.'nin avukatı Seher Şahin "Amine 18 yaşından küçük olduğu için olaydan fazlasıyla etkilendi. Karakolda ifade verirken endişeli ve kaygılıydı. Olaydan üzüntü ve endişe duymaya devam ediyor. Kadına karşı şiddet sadece fiziksel bir şiddet boyutunda değil. Günümüzde hala ne yazık ki kadının giyiminden ve yaşam tarzından dolayı şiddete maruz kaldığına şahit oluyoruz. Burada da 3 hanımefendinin çarşaf giymesinden ötürü aslında yine kadına karşı bir şiddet söz konusu. Kadının kadına şiddet uygulaması da yaralayıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. 'Hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından dava açıldı. Emsal oluşturacak bir karar olacağını düşünüyoruz" dedi.