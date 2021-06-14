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    • 14.06.2021 09:49
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    kimdir? ?

    Muğla İl Milli Eğitim Müdürü kimdir? ? Muğla'da hakkında soruşturma açılan Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre hakkında karar verildi. Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Peki; ?

    takvim.com.tr
    Pervin Töre kimdir? Pervin Töre görevden alındı mı?

    Pervin Töre kimdir? Pervin Töre görevden alındı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin görevden alındığı öğrenildi.

    PERVİN TÖRE KİMDİR?

    Doğum yeri Erzurum'dur. İlk ve ortaokulu Erzurum'da okudu. Erzurum'da başladığı lise eğitimine İzmir de devam ederek İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya bölümünde tamamladı.

    Öğretmenliğe Trabzon Of Lisesi´nde başladı. Daha sonra İzmir Namık Kemal Lisesi Kimya Öğretmenliğine atandı.

    Aynı lisede Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği görevlerini yapan Töre, mezun olduğu İzmir Kız Lisesi Müdürlüğüne atandı. Pervin Töre, 2012 yılı Ocak ayında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanarak göreve başladı. Sırasıyla, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan TÖRE, 2018 yılının Temmuz ayında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Pervin TÖRE evli ve bir çocuk annesidir.

        PERVİN TÖRE GÖREVDEN ALINDI MI?

        Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de 'istifa et' baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş'a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi.

        Bu nedenle görevden alınan Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.
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