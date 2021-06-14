Pervin Töre kimdir? Pervin Töre görevden alındı mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin görevden alındığı öğrenildi.
PERVİN TÖRE KİMDİR?
Doğum yeri Erzurum'dur. İlk ve ortaokulu Erzurum'da okudu. Erzurum'da başladığı lise eğitimine İzmir de devam ederek İzmir Kız Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Kimya bölümünde tamamladı.
Öğretmenliğe Trabzon Of Lisesi´nde başladı. Daha sonra İzmir Namık Kemal Lisesi Kimya Öğretmenliğine atandı.
Aynı lisede Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği görevlerini yapan Töre, mezun olduğu İzmir Kız Lisesi Müdürlüğüne atandı. Pervin Töre, 2012 yılı Ocak ayında Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanarak göreve başladı. Sırasıyla, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan TÖRE, 2018 yılının Temmuz ayında Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı. Pervin TÖRE evli ve bir çocuk annesidir.