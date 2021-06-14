Pervin Töre kimdir? Pervin Töre görevden alındı mı?

PERVİN TÖRE GÖREVDEN ALINDI MI?

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Vekili Hüdayi Baş, 8 Eylül'de geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre'nin, Baş'tan enstitüye sınavla alınacak kişilerin listesinde usulsüzlük yapmasını istediği, bu isteği yerine getirmediğinde de 'istifa et' baskısına maruz kaldığı ve bu yüzden kalp krizi geçirdiği iddia edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından söz konusu sınava ilişkin inceleme başlatılırken, Töre hakkında taksirle ölüme sebebiyet vermek gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Muğla Valiliği, MEB Maarif Müfettişleri tarafından düzenlenen ön inceleme raporunun ardından Töre ile birlikte Baş'a baskı uyguladığı belirtilen Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Kaya ve Menteşe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammer Cihan hakkında da soruşturma izni verildi.

Bu nedenle görevden alınan Töre'nin yerine Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay atandı.