Kurban Bayramı ne zaman 2021, hangi gün? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs salgınından dolayı Ramazan Bayramı'nı evlerinde sevdiklerinden uzak geçirmek zorunda kalan Müslüman alemi Kurban Bayramı için geri sayıma başladı, henüz sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı bilinmiyor. Peki Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte tüm bilgiler…
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Bayram tatilinin 9 gün olup olmayacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
İşte dini günler takvimi;
Kurban Bayramı 1. gün 20 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 2. gün 21 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 3. gün 22 Temmuz 2021
Kurban Bayramı 4. gün 23 Temmuz 2021