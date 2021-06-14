CHP'li Aydın Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve şahsi avukatı akşam yemeğinin ardından kahve içtiği sırada saldırıya uğradı.
İddiaya göre, D-Marin Didim Marina da bulunan Key-f Restaurant & Cafe de şahsi avukatı ile akşam yemeğinde buluşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, yemek sonrası kahve içtiği sırada yaşlı bir kişinin restorana girmesin hemen ardından 4 kişinin saldırısına uğradı.
KAÇARAK UZAKLAŞTILAR
Ellerinde beyzbol sopalarıyla restorana giren 4 kişi bir anda Belediye Başkanı Atabay ve avukatına saldırdı. Saldırıda Başkan Atabay ve avukatı kanlar içinde kalırken, saldırganlar garsonların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı.