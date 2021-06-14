

ÇOK SAYIDA BELEDİYE PERSONELİ OLAY YERİNE GELDİ

Olayın duyulmasının ardından olay yerine emniyet güçleri sevk edilirken, Belediye başkan yardımcıları ile çok sayıda belediye personeli olay yerine geldi. Başkan Atabay ve şahsı avukatı sağlık kontrolü ve darp raporu için ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü.



Başkan Atabay ve avukatının Didim'deki sağlık kontrolünün ardından kendi imkanlarıyla ADÜ Tıp fakültesine kontrol amaçlı gittikleri öğrenildi.

İşyerinin güvenlik kameralarını inceleyen emniyet güçleri şüphelilerden birini yakalayarak göz altına alırken, diğer şüphelilerin yakalanması için araştırmalarını sürdürüyor.