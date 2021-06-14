Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
ŞAFAK VAKTİ EVLERE BASKIN
Şafak vakti söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Uzun namlulu silahlarla çevre güvenliği alan özel harekat timleri ardından koçbaşıyla kapıyı kırarak girdi.
İçeri giren özel harekat polisleri şüpheliye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.