Başkan Erdoğan'ın avukatı 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Onların tankları varsa bizim de imanımız var





Bu uğurda herkes canını feda etmeye ve şehit olmaya hazırdı. Erdoğan, Serkan Yazıcı'ya "Ne olursa olur oğlum. Bu iş Türkiye için ya hayırlı olur ya da kefenimizi biz zaten giydik" dedi. Başkan Erdoğan'ın yanına tekrar giren Muhsin Köse "Sayın Cumhurbaşkanım artık gitmemiz lazım, darbeci askerler gelebilir" dedi. Erdoğan da "Tamam kalkalım, çocuklar hazır mı?" diye sordu." Serkan Yazıcı'nın hava yoluyla ilgili endişeleri vardı. Erdoğan, "O kısmı takdir-i ilahidir. Kararımı verdim, İstanbul'a varacağız ve bu ayaklanmayı durduracağız" yanıtını verdi.

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