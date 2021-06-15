Başkan Erdoğan'ın avukatı 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananları anlattı: Onların tankları varsa bizim de imanımız var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları kaleme aldığı "Asırlık Gece" adlı kitapta, Cumhurbaşkanı'nın o gün yaşadığı şimdiye kadar bilinmeyen çok özel anekdotlar yer aldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, o gece yaşananlara dair önemli kesitler:
FETÖ'CÜ BAŞYAVER DUYDU
9 Temmuz'da Varşova'dan dönen Erdoğan'ı havalimanında karşılayanlar arasında Grand Yazıcı Otel'in sahibi Serkan Yazıcı da vardı. "Çok yorgun gözüküyorsunuz, tatil yapsanız iyi olur" diyerek Erdoğan'ı oteline davet etti. Erdoğan'ın Koruma Müdürü Muhsin Köse, keşif ve gerekli güvenlik tedbirleri için bir öncü güvenlik ekibini Marmaris'e gönderdi. Daha sonra görev alacak kişileri aramaya başladı. Köse'nin aradığı kişilerden biri de doktor Burak Akçay'dı. Akçay, Cumhurbaşkanlığı'ndan mesai arkadaşlarıyla yemekteydi. Başyaver Ali Yazıcı da oradaydı. Köse, görevi kendisine tebliğ ettiğinde Akçay, teyit amacıyla "Tamam Grand Yazıcı Otel'e gidiyoruz, konuyu anladım" cevabını verdi. Konuşma Ali Yazıcı'nın dikkatinden kaçmadı. Yazıcı, bu bilgiyi gecikmeden ilgili yerlere ulaştırması gerektiğini düşündü. "Bir saniye, bir telefon görüşmesi yapmam gerekiyor" deyip yemekten kalktı. Telefon görüşmesini tamamladıktan bir süre sonra yemeğe döndü.
HELİKOPTER ARIZASI
11 Temmuz Pazartesi günü 17.00-18.00 sularında helikopter, İstanbul'dan havalandı. Aydın-İzmir arasında seyir halindeyken Pilot Çetin Orhan, Koruma Müdürü Muhsin Köse'yi ön tarafa çağırdı ve helikopterin arıza sinyali verdiğini söyledi. Erdoğan, "Riske girmeye gerek yok. En yakın neresi ise oraya inelim" talimatını verdi. Helikopter acil olarak Aydın Çıldır Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan ve ailesi, Serkan Yazıcı'nın helitopteri ile otele geçti. Arıza yapan helikopter ise arızanın giderilmesinden sonra önce İzmir'e, ondan sonra da Okluk Koyu'na gitti.