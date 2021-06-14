Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de yapılacak NATO Zirvesi kapsamında bugün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.
Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasından sonra liderler arasında gerçekleşecek olan ilk yüz yüze görüşme, saat 18.00'de başlayacak.
Biden, görüşmenin ardından TSİ 19.50'de kameraların karşısına geçecek ve bir basın toplantısı düzenleyecek.
BASIN TOPLANTISININ ANA GÜNDEMİ NATO ZİRVESİ OLACAK
İki liderin merakla beklenen görüşmesi, uluslararası basın tarafından da dikkatle takip edilecek.