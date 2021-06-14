SON DAKİKA: İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Marmara Denizi'ndeki müsilajı (deniz salyası) doğal ortamında deniz bakteri izolatlarıyla temizledi

İÜ Su Bilimleri Fakültesi Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülşen Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın doğal ortamında yararlı bakterilerle yok edilmesi için Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının onayıyla başlatılan pilot çalışma, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Yenikapı Yediemin Limanı'nda müsilajın olduğu alan bariyerlerle çevrilerek yürütüldü.
Prof. Altuğ ve ekibi tarafından müsilajın olduğu doğal ortama, daha önce denizden izole edilerek laboratuvarda uyutulan ve metabolik özellikleri müsilajı ayrıştırmaya uygun bakteriler arasından seçilen yerli bakteriler her gün sabah ve akşam uygulandı. Çalışma sonucunda deniz yüzeyindeki müsilaj deniz bakteri izolatlarıyla temizlendi.
"13 HAZİRAN AKŞAMI ÇALIŞMA YAPTIĞIMIZ ALANDA HİÇ MÜSİLAJ YOKTU"
Prof. Dr. Gülşen Altuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsilajı deniz bakterileriyle temizlemek için 8 Haziran'da Yenikapı'da kontrollü koşullarda uygulama başlattıklarını söyledi.
Uygulama öncesi durumu örnekler alarak kaydettiklerini belirten Altuğ, "Bu kapsamda bariyerle kapatılmış müsilajlı alana, 20 yıldır denizlerden izole ettiğimiz yerli bakteri izolatları uyguladık. Uygulamaları sabah ve akşam gerçekleştirdik. Birinci uygulama sonrası müsilajın yüzeydeki dağılımında seyrelme olduğunu gördük." diye konuştu.
Altuğ, belirlenen alandaki ikinci uygulamayı 10 Haziran'da yaptıklarını anlatarak, şöyle devam etti: "Uygulama yaptığımız müsilaj alanındaki kontrollere her gün devam ettik. 11 Haziran'daki üçüncü uygulamada bir önceki güne göre müsilaj yoğunluğunda azalma son derece belirgindi. 12 Haziran sonrasındaki uygulamada müsilaj iyice azaldı. 13 Haziran'da sabah uygulama yaptık, akşam uygulama yapmamıza gerek kalmadı. 13 Haziran akşamı çalışma yaptığımız alanda hiç müsilaj yoktu. Haziran'ın 8'inde başlayıp 13'üne kadar olan süreçte yüzeydeki müsilaj tamamen temizlenmiş oldu. Ayrıca müsilajin dibe çökmediği, şu anda dipte hiç müsilaj olmadığı gözlendi. Dipteki müsilajın giderilmesi için de yeni bir alan oluşturup bakterilerin bundan sonraki süreçte dipteki müsilaja etki sürecini takip edeceğiz."