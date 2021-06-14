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Liderler NATO karargahında bugün bir araya gelecek! Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

Haftalardır beklenen gün geldi! NATO üyesi ülkelerin liderleri, çok sıkı güvenlik önlemleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler altında NATO karargahında bugün bir araya geliyor. Zirvede gerçekleştirilecek temaslar, dünyanın politik gidişatına büyük ölçüde etki edecek. Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.

14.06.2021 10:15 - Son Güncelleme: 14.06.2021 10:27
Liderler NATO karargahında bugün bir araya gelecek! Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

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Liderler NATO karargahında bugün bir araya gelecek! Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

Liderler NATO karargahında bugün bir araya gelecek! Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

İngiltere'de 3-4 Aralık 2019'da yapılan son NATO Zirve toplantısından sonra ilk kez düzenlenen bu yoğun gündemli toplantı için 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi. Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak.

Liderler NATO karargahında bugün bir araya gelecek! Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.

Liderler NATO karargahında bugün bir araya gelecek! Yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor

NATO ÇALIŞANLARI AŞILANDI
Kovid-19 salgını için alınan önlemler de zirve toplantısı için NATO karargahında sıkılaştırıldı. Zirveye ve bu çerçevedeki toplantılara katılacak heyet üyelerinden PCR testleri yaptırmaları istendi.