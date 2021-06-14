



ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK

Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.

Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.