Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu.
Ancak Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme de sahip.
ŞUŞA'YI ZİYARET EDECEK
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunacak.
Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran Salı günü Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.