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    • 14.06.2021 17:56
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 'a tarihi ziyaret! 'da çeşitli anlaşmalar imzalanacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın 'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, 28 yıl sonra işgalinden kurtarılan 'ın şehrine de gidecek. Ziyarette 'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

    AA
    Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a tarihi ziyaret!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugüne kadar, ilişkilerin "tek millet iki devlet" anlayışıyla geliştirildiği kardeş ülke Azerbaycan'a çok sayıda resmi ve çalışma ziyaretinde bulundu.

    Ancak Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a yapacağı ve 2 gün sürecek resmi ziyaret sembolik bir öneme de sahip.



    ŞUŞA'YI ZİYARET EDECEK
    Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetiyle gerçekleştireceği ziyarette, Ermenistan işgalinden kurtarılan, 28 yıl sonra ezan sesinin duyulduğu, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa'da temaslarda bulunacak.



    Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran Salı günü Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa görüşecek, heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.



        ÇEŞİTLİ ANLAŞMALAR İMZALANACAK
        Aliyev ve Erdoğan'ın görüşmelerinin ardından, Şuşa başta olmak üzere Dağlık Karabağ'ın yeniden imar ve inşası için yapılacak projeler ile siyasi ve ekonomik alandaki anlaşmalara imza atılacak.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev daha sonra Şuşa'da temaslarda bulunacak.

        Erdoğan, 16 Haziran Çarşamba ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek, Milli Meclise hitap edecek.



        ERDOĞAN, A MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMAYACAK
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Futbol Milli Takımı'nı Azerbaycan'da yalnız bırakmayacak.

        Erdoğan, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Türkiye-Galler maçını Aliyev ile tribünde izleyecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 9-10 Aralık 2020'de Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunmuş, Azerbaycan'ın, Ermenistan işgalindeki topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katılmıştı.
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