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    • 14.06.2021 00:19
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    Sağlık Bakanı : Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

    Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından umut veren bir mesaj paylaştı. Bakan Koca paylaşımında, "Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" ifadelerini kullandı.

    Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.



    "SALGININ YENİLECEĞİ GÜN ÇOK YAKIN"
    Günlük koronavirüs tablosundaki verileri değerlendiren Bakan Fahrettin Koca, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" ifadelerini kullandı.



    İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;



        GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
        Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 20 milyon 16 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 695 bin 543 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 33 milyon 712 bin 157 olarak gerçekleşti.

        Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 3 milyon 17 bin 541 arttı.

        İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 512 bin 481, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 236 bin 933, toplamda 5 milyon 749 bin 414, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 702 bin 674, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 150 bin 77, toplamda 2 milyon 852 bin 751, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 358 bin 599, ikinci doz aşı sayısı 939 bin 978, toplamda 2 milyon 298 bin 577 doz olarak kayıtlara geçti.



        NÜFUSUN %25'İ AŞILANDI
        Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 25'ine birinci doz Covid-19 aşısı uygulandı. Saat 19.45 itibarıyla birinci doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyon 16 bin 614 oldu.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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