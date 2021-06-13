Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
"SALGININ YENİLECEĞİ GÜN ÇOK YAKIN"
Günlük koronavirüs tablosundaki verileri değerlendiren Bakan Fahrettin Koca, "Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı;
Bugün vefat sayımız 53. Çok can yakıcı sayılardan bugünlere geldik. Vaka sayımız 5.012. Bir kez daha gördük: Zaferi, yolu kararlı yürüyenler kazanır. Salgın iyice geriledi, yenileceği gün çok yakın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 13, 2021