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    • 13.06.2021 23:45
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    yakalandı iddiası! ? ?

    Sosyal medyada yer alan yakalandı iddialarının ardından sorusu gündem oldu. Sedat Peker son dakika yakalandı mı? , hangi ülkede? Organize suç örgütü lideri olan Peker ve çetesine yönelik düzenlenen 7 ilde 63 kişiye operasyon düzenlenmişti. İstanbul Polisi suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen Feridun Öncel'i Şanlıurfa'da gözaltına aldı. Feridun Öncel'in Memleketçi Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı olduğu öğrenildi. Peki, Sedat Peker yakalandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sedat Peker yakalandı mı? Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede, hangi ülkede?

    Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker son dakika gelişmeleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Suç örgütü lideri Sedat Peker'in yakalandığına yönelik sosyal medyada yer alan iddialar gündeme oturdu. Bu gelişmenin ardından Sedat Peker nerede sorusunun cevabı da araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde; suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu düşünülen 4 kişi gözaltına alınmıştı. Bu gelişmelerin ardından; Sedat Peker yakalandı mı sorusuna da arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. İşte, Sedat Peker ile ilgili son gelişmeler...

    SEDAT PEKER VE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

    İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan'da, Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı olan 63 şüpheli için 7 ilde düzenlenen operasyonda MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel de gözaltına alındı.

    Mahkemeye sevk edilen Feridun Öncel 16 Nisan'da serbest bırakıldı. Öncel'in devam eden veri incelemesinde yeni delillere ulaşıldığı belirtildi. Öncel'in adreslerinde bulunduğu öne sürülen bir kısım senetlerin, bazı mağdurlardan zorla alındığı iddia edildi. Öncel'in evinde bulunan senetlerden birinde alacaklı olan kişiye ulaşıldı.

    İddiaya göre, mağdurlardan biri, ortaklarından milyonlarca lira alacağı olduğunu ve mahkemelik olduklarını öne sürdü. Parasına karşı senet aldığını söyleyen iş insanı, bu evrakların ise zorla elinden alındığını iddia etti. Milyonlarca lira tutarındaki senet, Sedat Peker adına yanına gelen Feridun Öncel tarafından alındığını öne süren kişi şikayetçi oldu.

        Bu iddialar üzerine polisin başlattığı çalışma sonrasında, Feridun Öncel ve mağdur kişinin ifadesindeki 2 ortağının da aralarında bulun 4 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa'da gözaltına alınan Öncel ve 3 şüphelinin İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

        SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

        Sedat Peker'in yakalandığına ilişkin sosyal medyada iddialar yer alsa da konuyla ilgili henüz net bir bilgi yok.

        SEDAT PEKER NEREDE?

        Sedat Peker'in hangi ülkede olduğuna dair net bir bilgi bulunmuyor.
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