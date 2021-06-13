Yunan sahil güvenlik botu, bölgeyi terk etmesi yönünde yapılan telsiz çağrılarına karşılık vermedi. Türk sahil güvenlik botu üzerine sürülerek, Yunan sahil güvenlik botu Türk kara sularından çıkarıldı. Yapılan manevralar esnasında iki bot arasında sürtme yaşandı. Türk sahil güvenlik botunda herhangi bir hasar meydana gelmedi.