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    Havadan çekilen fotoğraflar Marmara'daki müsilaj felaketinin boyutunu ortaya çıkardı

    Müsilaj, denizdeki canlı hayatını tehdit etti. Şimdi de ’nde kendini gösterdi. Havadan çekilen kareler, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Beyaz örtünün daha çok , ve kıyılarında etkili olduğu gözlendi.

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    Marmara’da hava durumu

    Türkiye Marmara'da müsilaja savaş açtı. 77 noktada devasa temizlik çalışması başlattı. Hava fotoğrafları felaketin boyutunu ortaya çıkardı.


    Müsilaj, akıntının olmadığı sığ sular ve körfezlere toplandı. Adalar'daki kirlilik hava fotoğrafına böyle yansıdı.



    İstanbul, yedi tepeli mavi gerdanlıklı bir inciydi... Uğruna savaşlar yapılan şehirdi... Ancak İstanbul'un göz bebeği Marmara Denizi adım adım çevre felaketine ilerledi. Evsel atıklar ve fabrikalar nedeniyle denizde müsilaj da denilen deniz salyası gelişti. Kıyıları saran bu beyaz tehlike, canlı hayatını tehdit etti. Uzmanlar müsilajın Marmara Denizi'ni ölü bir deniz haline getirdiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara için yeni bir eylem planı geliştirdi.



    Deniz salyası, Marmara'yı esir aldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden itibaren başlayan örtü, kısa sürede yayıldı.

    Bu kapsamda, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde Türkiye'nin en büyük deniz temizliğine girişildi. Yüzeydeki temizlik 77 noktaya genişledi. Dört koldan temizlik sürerken Marmara Denizi dün Bursa'dan havalanan uçakla havadan görüntülendi. Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında toplandığı gözlendi. Gelinen aşamayı Çevre Bakanı Murat Kurum değerlendirdi. 4 günde bin 197 metreküp müsilaj toplandığını söyledi.




        5 GÜNDE PATLAMA YAŞANDI
        Gebze         Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi de Marmara Denizi'ndeki müsilajı uzaydan takibe aldı. Boğazdaki etkili olan deniz salyasının optik ve termal uydu görüntüleri kullanılarak yoğunluk ve zamansal değişim haritaları çıkartıldı. Dekan Prof. Dr. Taşkın Kavzoğlu "İzmit Körfezi'ne doğru, akıntılarla görülmeye başlandığını tespit ettik. İstanbul'da çok azdı, Gemlik'te çok yoğundu. Her 5 günde bir bunun çok ciddi şekilde çoğalmaya başladığını gördük. Buna müsilaj patlaması diyoruz. Şu anda 100 kilometrekarelik bir alana yayıldı" ifadesini kullandı.


        Tekirdağ'da ekipler dün gün boyu deniz salyası temizliğine devam etti.

        YAPISI TESPİT EDİLDİ
        Türkiye, müsilaja karşı tam seferberlik başlattı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Prof. Dr. Köksal Pabuçcu, müsilajın temel kaynağı olan mikroalglerin florasını tespit ettiklerini açıkladı. "Bunlar olumsuz şartları gördüğü zaman kistik bir yapıya dönüşüyor. Önce çok fazla çoğalıyorlar, bloom yapıyorlar ve daha sonra da müsilaj üretiyorlar. İlk etapta yaptığımız çalışma ile müsilaj içindeki organizmaların tespitini yaptık" dedi. Laboratuvarda müsilajı oksijenize ederek sorunu ortadan kaldırdıklarını söyledi.



        Çanakkale'de vatandaşlar denizi saran müsilajı böyle inceledi.

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