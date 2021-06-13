Havadan çekilen fotoğraflar Marmara'daki müsilaj felaketinin boyutunu ortaya çıkardı



Müsilaj, akıntının olmadığı sığ sular ve körfezlere toplandı. Adalar'daki kirlilik hava fotoğrafına böyle yansıdı.





İstanbul, yedi tepeli mavi gerdanlıklı bir inciydi... Uğruna savaşlar yapılan şehirdi... Ancak İstanbul'un göz bebeği Marmara Denizi adım adım çevre felaketine ilerledi. Evsel atıklar ve fabrikalar nedeniyle denizde müsilaj da denilen deniz salyası gelişti. Kıyıları saran bu beyaz tehlike, canlı hayatını tehdit etti. Uzmanlar müsilajın Marmara Denizi'ni ölü bir deniz haline getirdiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara için yeni bir eylem planı geliştirdi.