Havadan çekilen fotoğraflar Marmara'daki müsilaj felaketinin boyutunu ortaya çıkardı

Türkiye Marmara'da müsilaja savaş açtı. 77 noktada devasa temizlik çalışması başlattı. Hava fotoğrafları felaketin boyutunu ortaya çıkardı.
Müsilaj, akıntının olmadığı sığ sular ve körfezlere toplandı. Adalar'daki kirlilik hava fotoğrafına böyle yansıdı.
İstanbul, yedi tepeli mavi gerdanlıklı bir inciydi... Uğruna savaşlar yapılan şehirdi... Ancak İstanbul'un göz bebeği Marmara Denizi adım adım çevre felaketine ilerledi. Evsel atıklar ve fabrikalar nedeniyle denizde müsilaj da denilen deniz salyası gelişti. Kıyıları saran bu beyaz tehlike, canlı hayatını tehdit etti. Uzmanlar müsilajın Marmara Denizi'ni ölü bir deniz haline getirdiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Marmara için yeni bir eylem planı geliştirdi.
Deniz salyası, Marmara'yı esir aldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden itibaren başlayan örtü, kısa sürede yayıldı.
Bu kapsamda, İstanbul başta olmak üzere 7 ilde Türkiye'nin en büyük deniz temizliğine girişildi. Yüzeydeki temizlik 77 noktaya genişledi. Dört koldan temizlik sürerken Marmara Denizi dün Bursa'dan havalanan uçakla havadan görüntülendi. Müsilajın en çok Mudanya, Gemlik Körfezi, Gebze ve çevresi, İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarında toplandığı gözlendi. Gelinen aşamayı Çevre Bakanı Murat Kurum değerlendirdi. 4 günde bin 197 metreküp müsilaj toplandığını söyledi.