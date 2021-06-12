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    • 13.06.2021 01:42
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    Bu topraklar uğruna can verenler için... Mehmetçik'ten canlı yayınında duası...

    'nde görev yapan kahraman askerlerimiz canlı yayınına konuk oldu. Uzman Çavuş Tarık Aslan canlı yayında tüm şehitlerimiz için Amennerrasulü duasını okudu...

    Bu topraklar uğruna can verenler için...

    'nde görev yapan kahraman askerlerimiz canlı yayınına konuk oldu.

    Peygamber ocağında şehit olan tüm Mehmetçikler için dua okundu. Uzman Çavuş Tarık Aslan canlı yayında duasını okudu...

    AMENERRASULÜ DUASI VE OKUNUŞU


    Bismillahirrahmânirrahîm.
    Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü'minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi'na ve ata'na gufraneke rabbena ve ileykelmesir. (Bakara-285)
    La yükellifullahü nefsenilla vüs'aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta'na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va'fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn. (Bakara-286)

    AMENERRASULÜ DUASI TÜRKÇE ANLAMI
    "Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü'minler de (iman ettiler). Her biri; Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: "Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz." Şöyle de dediler: "İşittik ve itaat ettik. ! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." (Bakara-285)

    Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. (Şöyle diyerek dua ediniz): "Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." (Bakara-286).

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    Teşekkürler Halise teyze
    Haberler Güncel Bu topraklar uğruna can verenler için... Mehmetçik'ten A Haber canlı yayınında Amenerrasulü duası...