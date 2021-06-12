Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde öngörülen işlerin belirtilen sürelerde tamamlanabilmesi için gereken çalışmaların bir bütünlük içerisinde yürütülebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı başkanlığında, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu (Koordinasyon Kurulu) kuruldu.
Koordinasyon Kurulu ayda en az bir defa toplanacak, davet üzerine ayrıca toplanabilecek, sekretarya hizmetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.