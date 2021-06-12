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    • 12.06.2021 20:52
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    Son dakika: 'dan 'de alçak ! Hastane hedef alındı: 13 sivil hayatını kaybetti

    Gelen son dakika haberine göre bölücü örgütü , 'de bulunan bir özel hastaneyi hedef aldı. Alçak da hastanede tedavi gören 13 sivil hayatını kaybetti, 27 sivil yaralandı. Konuya ilişkin Valiliği'nden yapılan açıklamada,"Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı. İşte kalleş saldırının detayları...

    AA
    Hatay Valiliği: 6 sivil hayatını kaybetti

    Son dakika haberi... YPG/PKK, Afrin'de bulunan bir özel hastaneyi hedef aldı. Hatay Valiliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'deki hastaneye saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 13'e, yaralananların sayısının 27'ye yükseldiğini bildirdi.

    Açıklamada, "Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet eden Grad füzesi ve top atışları neticesinde hayatını kaybeden sivillerin sayısı 13'e, yaralı sayısı ise 27'ye yükselmiştir." denildi.



    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.



    OLAYA İLİŞKİN TAHKİKAT BAŞLATILDI

        Valiliktenn yapılan ilk açıklamada, "Hastanede tedavi gören 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadelerine yer verildi.



        AFRİN, PKK/YPG'NİN İŞGALİNDEN 2018'DE KURTARILMIŞTI

        Afrin ilçe merkezi 18 Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılmıştı.

        İşte alçak saldırıya ilişkin görüntüler;



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